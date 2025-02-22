Evlat!

Çocuklarımıza örnek olmak istiyorsak 'dizi bağımlısı değil yazı bağımlısı' bir aile olmaya özen göstermeliyiz. Dizilerden kaybederken yazılardan kazanırız.

Evlat!

Gerçek dostlar sade yalnızlıkta değil kalabalıkta da belli olurlar. Onun için dostlarının kalabalık günlerinde 'ben olmasam da beni zaten görmez' deme, gerçek dost ise görülür.

Evlat!

İyilik adına her ne yapabiliyorsan, yapabilirken yapmaya çalış yoksa sonra istersin de sadece gönlünden geçer o da işe yaramaz.

Evlat!

Hayatımızda bazıları yakınların en yabancısı konumundadır. Sakın ola o konuma düşme. Çünkü orada gerçek mutluluk yoktur ve çıkması da pek kolay olmaz.

Evlat!

Söylemler vardır gönül doldurur söylemler vardır gönül kandırır. Gönül kandırana değil gönül doldurana değer ver.

Evlat!

Uzun vadede üzülmesi gerekene kısa vadede sevinmek aldanmaktır. Onun için sonra üzüleceğine önce çok fazla sevinmemek elzemdir.

Evlat!

Şu dünya küsmeye değmez ama sitem etmeye değer. Çünkü insan sevdiğine sitem eder. Onun için birisi sitem etmiş ise onu ihmal etme.

Evlat!

İnsan bakıma muhtaç yaşlı sevdiklerini kaybedince 'omuzlarında ki Karlıdağlar erir ama yüreği ıslak kalır' Onu kurutmanın imkânı yoktur.

Evlat!

Uğurlayan arkadan bakıyorsa uğurlanan da geri dönüp bakabiliyorsa -boş değildir- değerlidir. Bazen de bu bakışlar sonun emaresi oluverir. Onun için son bakışlar sevgi dolu olmalıdır.

Evlat!

Rabbimiz, anne babalar hayatta iken evlatlara dualarından, vefat ettiklerinde ise evlatların onlara dualarından mahrum bırakmasın, diye dua etmek lazımdır.

Evlat!

Rabbim hiçbir anne babaya evlatlarının cenaze namazını kılmak (acı yaşamak) nasip etmesin ama evlatlara anne babalarının cenaze namazlarını kılmak nasip eylesin, diye dua edelim.

TAVSİYE: 50 yılın birikimi olan, muhtevasında 660 adet farklı nükteli nasihatin yer aldığı Mahirane Söylemler ve -hikâyeden şiire sızan- Susamak, Depremle Yaşamak ve Kazalar Geliyorum Demez kitaplarımı mutlaka okumanızı ve evlatlarınıza okutmanızı samimi olarak tavsiye ediyorum. 536 5681141 No.lu telefondan iletişime geçerek, (tanesi 150 TL) benden imzalı olarak temin edebilirsiniz.