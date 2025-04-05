Abdülhamit Cude es-Sahhar:

Ey Ömer, bu dünyadan göçüşünde insanları ne kadar üzdün! Vallahi sen, adil halifeydin. Zahitliğinin sınırı yoktu.

Dünya, ağzını açmış, sana yönelmişti de sen, ondan ve lezzetlerinden yüz çevirmiştin. Hilafet, bütün yükleriyle sana gelmişti. Sen onu tertemiz ettin ve yücelttin. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çektin. Selam sana ey Raşit halifelerin beşincisi.

Ahmet Eminoğlu:

Ömer b. Abdülaziz’in hilafeti, islamdaki ilk ihya ve tecdit hareketidir. Bu ilk hareket de hilafet makamını işgal eden deha bir şahsiyete nasip olmuştur. Ondan sonraki dönemlerde meydana gelen ihya hareketleri, hep ilim adamları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Halit Muhammet Halit:

Ömer b. Abdülaziz dönemi, yirmi dokuz ay görülen bir rüya gibi gelip geçti. Ne var ki bu aylar; valiler, diğer devlet görevlileri, haksız imtiyaz ve ayrıcalık sahipleri için korkunç bir kabus olmuştu. Halkın babası Halife Ömer’in öncülüğünü yaptığı hak kafilesi, bu haksiz imtiyaz ve ayrıcalıkları ayaklarıyla ezip geçmişlerdi.

Ahmet Ağırakça:

(Ömer b. Abdülaziz) dönemi, islamın yeniden ihya ve inşa dönemidir. Bu dönemde İslami hayat ve siyasi düzenin yeniden dirilişi ve tatbikata konması, Hz. Peygamber (sav) ve Dört Halife Döneminde yaşandığı şekliyle, sistemin kıyamete kadar her zaman ve mekanda her zaman uygulanabileceğini kanıtlamaktadır.

Ebü’l-Ûla el-Mevdudi:

İslam tarihinde müceddid olarak karşımıza çıkan ilk kişi, Ömer b. Abdülaziz’dir. O, cahiliye yönetiminin doğal sonucu olan hükümdarlığı bir kenara itti. Hilafetin tekrar oluşması için halkı tekrar halife seçimine davet etti. Bunun yapılmasının İslami bir idare için zorunlu olduğunu belirtti. Ama halk, halife olarak ona biat etti. Halife oluşuyla birlikte saltanatın sağladığı gurur, Firavunların simgesi olan zulüm, materyalist bir zihniyete sahip olan yönetici imajlarının hepsini yıktı.

Ali Muhammed Sallabi:

Ömer b. Abdülaziz, Peygamber (sav)in ve Raşit halifelerin yolu üzerinde seyretmek isteyenler için ıslah konusunda çok güzel bir model tekil etmektedir. Çünkü o, ıslah projelerinde sadece Allah’ın rızasını ihlas ile gözettiği için Allah da onu başarılı kılmıştır ve insanlar da ona övgülerde bulunmuşlardır.

Adil Akkoyunlu:

Hz. Ömer’in oğlu Asım’ın torunu olan ve yönetiminde Hz. Ömer’i örnek alan “5. Halife/2. Ömer” unvanına layık görülen Ömer b. Abdülaziz, örnek bir yönetim sergileyerek bütün yöneticilere ve siyaset dünyasına önemli mesajlar sunmaktadır.

Ömer b. Abdülaziz, ilk Cuma hutbesinde Hz. Ali’ye h akaret etmek yerine (İnnallahe ye’mürü…) diye başlayan ayeti okudu ve valilere de talimat göndererek İslam topraklarında Hz. Ali’ye hakaret edilmesini yasakladı ve bu ayetin okunmasını emretti.

