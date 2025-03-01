Gelişim Liginde Çorum FK bugün evinde Düzcespor U 16 takımı ile karşılaşırken U 16 takımı ise ise yarın Boluspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Kötü başladığı ligde son beş maçlık galibiyet serisi ile ikinci sıraya kadar yükselen Çorum FK play-off için kritik maçta bugün saat 12’de sahasında Düzce Cam Düzcespor takımını konuk edecek.

Çorum FK ligde 27 puan ve averajla ikinci sırada yer alırken konuk Düzcespor ise 26 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Kırmızı Siyahlı takım bugün kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hemde play-off yolundaki avantajını artırmak istiyor.

Maçı Serhat Doğan yönetecek yardımcılıklarını ise Ömür Soytemiz ve Fatih Koçak yaparken maçın dördüncü hakemi ise Sultan Sol.

Boluspor ile Ahlatcı Çorum FK U 16 takımları ligin 15. hafta maçında yarın saat 15’de Bolu’da Karaçayır 1 nolu sentetik sahada karşılaşacak.

Boluspor takımı 10 puanla son sırada bulunurken Ahlatcı Çorum FK ise 18 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Maçı Umut Salih Özcan yönetecek yardımcılıklarını ise Yusuf Karaçar ve Mehmet Fatih Kuru yapacak.

Çorum FK U 14 ve U 15 kadroları ise pazartesi günü Gençlerbirliği deplasmanında puan mücadelesi verecekler.