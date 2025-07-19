Bodrum’da inşaat mühendisi olarak görev yapan Burak Yazıcı, geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Çorum Maliye teşkilatından emekli Hayri Yazıcı ve Nilgün Yazıcı çiftinin oğlu, aynı zamanda Osmancık Şoförler Odası'nın ilk ilçe başkanı merhum Nuri Yazıcı'nın torunu olan Burak Yazıcı'nın ani vefatı ailesini, yakınlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Merhumun cenazesi yarın (20 Temmuz 2025 Pazar) öğle namazına müteakip Çorum Merkez Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Çorum Ulu MezarlıK’ta toprağa verilecek.