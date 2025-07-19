İl Milli Eğitim Müdürlüğü(MEM), LGS ve YKS tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik desteği sağlamak amacıyla Tercih Danışmanlığı Birimleri kurdu.

MEM, ortaokullarda LGS, liselerde ise YKS tercihlerine yönelik rehberlik hizmeti sunuyor.

MEM, öğrencilerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmesi ve velilerin bu süreci güvenle takip edebilmesi için rehberlik hizmetlerini yaygınlaştırdı.

Merkezin yanısıra 13 ilçede Tercih Danışmanlığı Birimleri oluşturan MEM, LGS tercih sürecinde ortaokullarda, YKS tercih sürecinde tüm liselerde 3 Rehberlik ve Araştırma Merkezinin süreçte aktif görev aldığını belirtti.

Rehber öğretmeni bulunmayan okullara da Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından da destek veriliyor.

Ayrıca, ortaokul öğrencilerine yönelik yürütülen Kariyer Rehberi Projesi ile öğrencilerin LGS tercihlerine destek olunuyor.