Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve başlarken hedef koydukları Çorum’u spor şehri yapmaya adım adım geldiklerini belirterek ‘gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz’ dedi.

Aşgın amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada Güreş Eğitim Merkezi’ni 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında açmayı planladıklarını belirterek ‘Rabbimizin bize verdiği birçok nimet var. Ama en güzel nimetlerimizden en büyüğü hiç kuşku yok ki pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu nimetler için rabbime şükür ediyorum. Az önce sporun başkanları kıymetli konuşmalar yaptılar. Biz bu övgülere layık olabiliyorsak ne mutlu bize. Çorum Belediyesi olarak siz gençlerimiz için ne yapsak az. Siz gençlerimiz sadece İslam coğrafyasının değil, tüm mazlum çocukların, tüm mazlum ülkelerin umudusunuz. O yüzden sizin için ne yapsak az. Yapabiliyorsak kendimizi mutlu ve bahtiyar hissederiz.

Şöyle geçmişe baktığımız zaman 2019’da göreve geldiğimiz zaman üzülerek söylüyorum sadece 67 bin TL destek verebildik. O zamanki imkanlar, koşullar bunu gerektiriyordu. Bu yıl ise amatör spora olan desteğimizi 2 milyon TL olarak belirlemiştik ama bu rakama daha sonra 1 milyon TL daha ekledik ve 3 milyon TL değerinde amatör spor kulüplerimize malzeme desteğinde bulunuyoruz. Bizlere bu imkanı veren rabbime bir kez daha şükürler olsun.

Ama sadece spor kulüplerimize malzeme desteğimi yapıyoruz. Tabiki hayır. Bizim bir vizyonumuz var. Bizim bir hedefimiz var. 2019’da besmeleyi çektiğimiz zaman bir hedef koyduk. Dedik ki, Çorum spor şehri olacak. O gün bu ifadeyi kullandığımızda “Başkan burada neyi ifade ediyor” dediklerinde bugün geldiğimiz noktada Çorum’un spor şehri olma yolunda ne kadar iyi bir noktada olduğunu anlamışlardır.

Durmak yok, bulunduğumuzla yetinmek yok. Yenileri yapmaya, altyapı tesislerini daha da güçlendirmeye ve dahası sağlıklı bir nesil yetiştirmek adına çalışmalarımız, usanmadan, canla, başla ve aşkla devam edecek inşallah. Son 5 yıla baktığımız zaman yaptığımız spor tesisleri ile ilimizi spor şehri yapmak adına en önemli yatırımları tamamladı. Türkiye’nin en güzel en nezih Güreş Eğitim Merkezi’ni inşallah 19 Mayıs 2025’te Gençlik ve Spor bayramında açmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde de amatör spor kulüplerimize 3 milyon TL malzeme desteği vereceğiz. Çorum’da ve Türkiye’de genç sporcular için büyük hizmet veren başta Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı olmak üzere tüm ASKF Başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum’ dedi.