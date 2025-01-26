Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybetmesi, büyük bir trajediye yol açtı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan otel sahibi Halit Ergül, ifadesinde sorumluluğu çalışanlara ve dış firmalara yükleyerek kendini savundu







Hürriyet'te yer alan habere göre, Halit Ergül, savcılık ve mahkemede verdiği ifadelerde, otelin yangına karşı tüm önlemleri aldığını ve denetimlerden geçtiğini belirtti.

1998 yılında inşa edilen otelde yağmurlama sisteminin zorunlu olmadığını, yapılan denetimlerde de bu konuda bir uyarı almadığını ifade etti. Yangın alarm sistemiyle ilgili: "Yangına karşı alarm sistemimiz vardı. Ancak yangın başlangıcında büyük ihtimalle sistem hasar aldı ve çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi."



SORUMLULUĞU ÇALIŞANLARA VE FİRMALARA YÜKLEDİ



Halit Ergül, yangınla ilgili sorumluluğu şu kişilere ve firmalara yükledi:

-Aşçıbaşı ve mutfak personeli: "Mutfaktaki elektrikli eşyalar aşçıbaşının kontrolündedir. Gece çalışan mutfak personeli malzemelerin sorumluluğunu taşır."

-Elektrikçi: "Yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmiştim. Ancak elektrikçi ve teknik ekip bu sistemlerden sorumludur."

-Güvenlik ekibi: "Otelde 24 saat görev yapan güvenlik ekibi yangın sırasında ikazda bulunmalı ve gerekli birimlere haber vermelidir."

-Danışmanlık şirketi: "FQC Global Danışmanlık, otelin yangın, hijyen ve güvenlik gibi yönlerden denetimini yapmaktadır. Bize herhangi bir eksiklik raporu sunulmamıştır."



Ergül, otelde düzenli olarak tatbikat yapıldığını ve odalarda kaçış planlarının yer aldığını belirtti. Yangın güvenliğiyle ilgili belgeler sunduğunu ifade eden Ergül, Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’nın otelin denetlendiğini gösterdiğini savundu.