Çorum'da 44 yaşındaki adam iş kazasında hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum’da 44 yaşındaki Menderes Karuç, çalıştığı fabrikada iş kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, talihsiz işçi silo içerisinde çalıştığı esnada yemlerin altında kaldı.

Karuç’un durumunu gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Talihsiz işçi tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi dün Deniz köyünde toprağa verildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.