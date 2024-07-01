Mersin'de site güvenlik görevlisi tartıştığı site sakinini bıçaklayarak öldürdü. güvenlik kamerasına yansıyan cinayette katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAPTIĞI UYARININ ARDINDAN TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'ndeki bir yazlık sitede meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde site havuzunda alkol aldığı ileri sürülen 32 yaşındaki site sakini Sezer Soner Aktaş, sitenin 35 yaşındaki güvenlik görevlisi Ali Aşkın K. tarafından havuz başında alkol almaması konusunda uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer site sakinlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

TARTIŞMA TEKRAR ALEVLENDİ

Ancak aynı gün saat 22.00 sıralarında Sezer Soner Aktaş ile site güvenlik görevlisi arasında aynı konuyla ilgili yeniden tartışma çıktı. Sitenin nizamiye kapısında yaşanan tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan güvenlik görevlisi, Aktaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı.

SİTE SAKİNİNİ ÖLDÜREN GÜVENLİK TUTUKLANDI

Yaralanan Aktaş, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ali Aşkın K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

OLAY SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, Sezer Soner Aktaş'ın bıçaklanma anı sitenin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Aktaş'ın araçla siteden çıktığı sırada güvenlik görevlisi ile tartıştığı, daha sonra aracını park ederek kulübeye gelip güvenlik görevlisi ile tartışmaya devam ettiği anlar yer aldı.

Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan güvenlik görevlisinin, Aktaş'a saldırıp bıçaklayarak yere yatırıp tekmelediği anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.