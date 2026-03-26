Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen nevruz tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da coşkuyla kutlandı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu da nevruz bayramı vesilesiyle Aşık Mahsuni Şerif Parkı’nda bir kutlama programı düzenledi.

Halayların çekilip ateşin üstünden atlanılan kutlama renkli görüntülere sahne oldu.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, 2026 yılı nevruzunu ülkede ve bölgede birçok sorun içerisinde karşıladıklarını belirterek, “28 Şubat’ta ABD ve İsrail, tüm dünyanın gözü önünde İran’a saldırdı, saldırmaya da devam ediyorlar. Savaşın Lübnan’a ardından da tüm Ortadoğu’ya yayılma riski bulunuyor” dedi.

Sırma; “Baharın gelişi, doğanın kendini yenilemesi anlamına gelen nevruzu bir savaşla karşılıyoruz. Kapitalizmin kâr hırsı doğayı talan etmeye devam ediyor. Nevruzun renkleri doğanın talan edilmesine dur demektir. Nevruzun renkleri savaşa karşı barışı savunmak demektir. Nevruz, ezilenlerin başta Ortadoğu’da olmak üzere emekçilerin ve halkların geleceklerini emperyalist müdahalelerle değil kendi özgür iradeleriyle belirleme kararlılıklarını haykırdıkları gündür.” şeklinde konuştu