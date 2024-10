Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcisi Necati Gül, 16 Ekim Dünya Gıda günü nedeniyle açıklama yaptı.

İnsanların beslenmesinin, sadece karınlarının doymasından ibaret olmadığını belirten Necati Gül, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Soğan ekmekle de doyulur, kuzu tandırla da. Lakin beslenilmez. Ne her öğün soğan ekmek, ne de kuzu tandır. Beslenmek için ucuz ve sağlıklı yiyeceklere kolay ulaşabilmesi ve yiyeceklerin üretim ve tüketimini eş zamanlı olarak sürdürülebilinmesidir. Soğan ekmekle de doyulur, kuzu tandırla da. Lakin beslenilmez. Ne her öğün soğan ekmek, ne de kuzu tandır. Dert, doymaktan ziyade beslemek olmalı.

Mesele, açlık ve yetersiz beslenmenin her yönüyle ele almak, herkes için gıda güvenliği ve sağlıklı diyetler sağlanmak, bu amaçla harekete geçmek ve bu konuda farkındalık oluşturulmasına çalışmaktır.

Öyleyse, tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliğini temin etmek, bu potansiyele bağlı olarak gıda sanayinin gelişmesini, halkın yeterli ve nitelikli gıdaya ulaşmasını sağlamak ve sağlıklı nesiller oluşturmak, karar/emir verici ve uygulayıcıların boynunun borcudur.

Ziraat Mühendisleri Odası, her türlü olumlu katkıyı dün sağlamış, bugün sağlamakta, yarın da sağlamaya devam edecektir. Karar ve emir makamında olanlar bilmeli ki 'önce gelir tıkınmak, sonra gelir kalkınmaktır. Ülke kaynaklarının etkin/verimli kullanılması temennisi ve milletimin doyması değil, beslenmesi dileği ile 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü kutlarım."