Ahlatcı Çorum FK’nın milli futbolcusu Hasan Ege Akdoğan U 17 milli takımın Hırvatistan’da oynayacağı üç hazırlık maçı kadrosuna çağrıldı.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre U17 Millî Takımı 10-16 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvası aday kadrosu 2 Şubat pazar günü saat 18’de U17 Millî Takımımız hazırlık turnuvasında Hırvatistan, Slovenya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

U17 Millî Takımımızın Hırvatistan'da oynayacağı maçlar, mart ayında İsviçre'de katılacağı UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Turu öncesi son sınavı olacak.

Türkiye, UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Tur 5. Grup'ta Çekya, İsviçre ve İsveç ile mücadele edecek. A Ligi 2. Turu'nda 7 grup lideri ve ev sahibi Arnavutluk 2025 yazında düzenlenecek UEFA Avrupa U17 Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

Milli takım 10 Şubat pazartesi günü saat 17’de Slovenya, 13 Şubat çarşamba saat 17’de Ukrayna ile son maçında ise 16 Şubat pazar günü saat 14.15’de ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak.

Hasan Ege Akdoğan cuma akşamı Bandırmaspor maçında forma giydikten sonra kampa gidecek Çorum FK’nın biri kupa dördü lig olmak üzere dört maçında forma giyemeyecek.