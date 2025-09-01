Hasan Paşa Sokaklarda uzun süredir gündemde olan kentsel dönüşüm çalışmasının vatandaşların onay vermesi halinde Çorum Belediyesi tarafından yürütüleceği açıklanmıştı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde mahalle sakinleri ve mülk sahipleriyle bir araya gelerek projeyle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlemişti.

Toplantı sonrası Hasan Paşa Sokaklar sakinlerinden bir grup gazetemiz aracılığıyla kentsel dönüşümle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, projenin hak sahiplerinin mağduriyetine sebep olduğunu dile getirdiler.

Projeyle ilgili itirazlarının yazılı olarak bildirildiği halde birkaç küçük değişiklik dışında hiçbir şey yapılmadığını, bilgilendirme toplantılarında dile getirilmesine rağmen tartışma konusu dahil yapılmayarak her iki tarafı memnun edecek bir orta yol bulunamadığını dile getiren hak sahipleri, toplantılarda ayrıntılı cevap istediklerinde geçiştirildiklerini, projeye olan güvenlerinin sarsıldığını ifade ettiler.

Hak sahipleri mektuplarında şunları dile getirdiler:

‘İTİRAZLARIMIZA RAĞMEN HER İKİ TARAFI DA MEMNUN EDECEK ORTA YOL BULUNAMADI’

“Çorum Belediyesinin ilan ettiği Hasanpaşa Sokaklar Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahiplerinin mağduriyetine sebep olmaktadır. Projeyle ilgili itirazlarımız yazılı olarak bildirildiği halde bir kaç küçük değişiklik dışında hiç bir şey yapılmamış, halka açık toplantılarda dile getirildiği halde tartışma konusu dahi yapılmayarak her iki tarafı memnun edecek bir orta yol bulunamamıştır. Dairelerin m2’leri 70 m2’ye düşürülmüş, 1 oda kaldırılmış, 2+1 e dönüştürülmüş, balkon sayımız düşürülmüş ve bir katta 6 daire yapılması nedeniyle 3 cepheli olan dairelerimiz tek cepheye düşürülmüştür.

‘TÜM MALİ KÜLFET HAK SAHİPLERİNE YÜKLENİLMEKTE’

Projenin tüm mali külfeti(istenilen paralar) 266 hak sahibine yükletilmektedir. Belediyeye kalan 306 dairenin hiç bir mali sorumluluğu yoktur. 3+1 daire isteyenlere fazladan ve peşin olarak 1.000.000 TL ödemeleri gerektiği söylenmiştir.

Belediyenin hazırladığı projede 3 katlı 5 katlı ayrımı yapılmadan çoğunluğu oluşturan 186 kişinin üzerine, 5 katlı binaların(80 kişi) mali külfeti yüklenmekte ve malımız değersizleştirilerek hak kaybına yol açmaktadır.

‘BELEDİYE MÜTEAHHİTLERLE GÖRÜŞMEMİZİN ÖNÜNÜ KAPATTI’

Hak sahiplerinin tamamı kentsel dönüşümü istemektedir. Yaklaşık 130'un üzerinde hak sahibi Belediyeye yazılı dilekçe vererek site olarak tasarlanan projeyi istemediğini ve kentsel dönüşümü yerinde dönüşüm olarak müteahhitlerle anlaşarak yapmak istediklerini bildirmiştir. Şahsi girişimlerle müteahhitlerle ön görüşme yapılması için binalarımızın çaplı krokileri Belediyeden talep edilmiş ancak Belediye çaplı krokileri vermeyerek görüşmemizin önünü kapatmıştır. Engellemeye rağmen yapılan görüşmelerde para almayarak veya daha düşük ücret alarak; evlerin mevcut metrekaresini koruyarak veya bir miktar büyüterek yaptırmanın mümkün olduğu ortaya çıkmıştır.

Çoğunluğu emekli ve orta-düşük gelirli olan daire sahiplerinin site aidatı külfetini kaldıramayacakları, Belediyenin verdiği üç yıllık inşaat süresinin yalnızca 18 ayında 4.500-TL gibi çok düşük kira yardımı alacağı, kalan 18 ayda kira ödeyeceği, bunun yanı sıra belediyeye 6 ayda bir TEFE TÜFE oranlarında artmak kaydıyla 10.000¬-15.000TL gibi tutarlarda 60 ay taksit ödemesi olacağı düşünüldüğünde yaşanacak mağduriyetin boyutları telafi edilemez olacaktır.

‘AYRINTILI CEVAPLAR GEÇİŞTİRİLDİ, GÜVEN SARSILDI’

Her iki toplantı da halka açık basına kapalı yapılmış, toplantı sonrası Belediye tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmelerinde itiraz dilekçeleri ve konularıyla ilgili hiç bir açıklama yapılmamıştır. Toplantıda herkesin çok da anlayamayacağı şekilde rakamlar üzerinde oynayarak ve hak sahiplerinin daha ayrıntılı cevaplar istemesi üzerine geçiştirilerek projeye olan güven sarsılmıştır.

‘MAĞDURİYET GİDERİLSİN’

Mağduriyetin öncelikli nedeni projenin site olarak hazırlanmasıdır. Belediyenin verdiği 15 günlük başvuru süreci işlemeye başlamıştır. Hak sahiplerine yerinde dönüşüm fırsatı verilmek suretiyle mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir.”