Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Haziran ayında beklenenden daha hızlı yavaşladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.

Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 1,37, yıllık enflasyon yüzde 35,05 oldu.

Bloomberg HT'nin anketinde yıllık enflasyon beklentisi yüzde 35,38, aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,6'ydı.

Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1,53, yıllık enflasyon yüzde 35,41 olmuştu.

Çekirdek enflasyon Haziran'da yüzde 35,64 oldu, önceki yüzde 35,37'ydi. Beklenti yüzde 35,30'du.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 30,20 artış, ulaştırmada yüzde 27,72 artış ve konutta yüzde 65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,60, ulaştırmada yüzde 4,51 ve konutta yüzde 9,22 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,27 azalış, ulaştırmada yüzde 2,38 artış ve konutta yüzde 2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,07, ulaştırmada yüzde 0,36 ve konutta yüzde 0,43 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,47 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 24,45 arttı, önceki ay yüzde 23,13 artış olmuştu. ÜFE aylık bazda ise yüzde 2,46 arttı.