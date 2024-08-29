Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın isim sponsorluğu imza töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ahlatcı, hedefin Süper lig olduğunu belirtirken Çorum FK Başkaı Oğuzhan Yalçın ise ekonomik olarak zor durumda olduklarını ve bütçeyi oluşturmakta zorluk çektiklerini söyledi.

‘Hedefiniz Süper Lig bu hayal değil’

Ahlatcı törenin açılış konuşmasında şehrin gözbebeği Çorum FK olmak üzere pek çok alanda Çorum halkına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek ‘Geçen yılda isim sponsoru olarak destek verdik. Çorum FK’nın önce Süper Lige çıkması sonra Avrupa’da ilimizi ve ülkemizi temsil etmesi için inançla çalışmaya devam edeceğiz.

Göğüs sponsorluğu için bir önerim var. Çorum FK’nın 36 maçı kaldı ve her maç bir Çorum firması bir milyon liralık sponsorluk anlaşması yapsın. Çorum’da 150’nin üzerinde büyük sanayi kuruluşu var. Bunlar içinden belirlenecek 36 firma her hafta birisi sponsor olur ve o formalar o firmaya hediye edilir. Hem böylece 36 firmamız daha bu kulübün bir parçası olarak kendini görür.

‘Hayali gerçeğe dönüştürmek için bir yola çıktık’

Çorum FK ile yaptığımız anlaşma sıradan bir anlaşma değil memleketimize olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin çabası içindeyiz. Geçmişte olduğu gibi Çorum FK ile omuz omuza yürüyerek başarılarına ortak olmak için bu yılda isim sponsorluğu anlaşmasını imzaladık. Bir hayali gerçeeğe dönüştürmek için bir yola çıkıyoruz. Anlaşma her iki tarafada hayırlı olsun’ dedi.

‘Yetmeyeni yetireceğiz bitmeyeni bitireceğiz’

Yetmeyeni yetireceğiz bitmeyeni bitireceğiz. 6500 çalışanı olan bir firmayız. Çorum'u seviyoruz ve merkezimizi burda tutuyoruz. Benim bir önerim var kalan 36 maçımız var. Her hafta ilimizin sanayi kuruluşlarından 36 tanesi her maç bir tanesi bir milyon vererek sponsorluk desteği versinler. Hem firmanın tanıtımı yapılsın hem şehrimizin marka dereğine destek verilsin. Bu işi ne kadar çok kişiyi ortak edersek kulübü sahiplenen ve maça gelen sayısı o kadar çok artar.

‘Diğer takımlar 500 milyona halleder Oğuzhan bunu 250 milyona yapar’

Üç maçta hovardalık yaptık. Ne yapıp ne edip Süper Lig'e çıkmamız lazım. Başkana buna söyledim 2 milyon liralık şampiyonluk primi vereceğini futbolculara açıklasın. Başkan Yalçın’da canlı yayında şampiyonluk prmini 2,5 milyon olarak açıklıyorum. Diğer takımlar 500 milyon harcar Oğuzhan bunu 250 milyona halleder. Hayal lafını kabul etmiyorum her şey hayaller ile başlar. ‘Herkesin yapamadığını Çorumlu yapar’ dedirtmeye devam edeceğiz. Sponsorlar bulunacak bu takım Süper Lige çıkacak.

‘Çorum FK’ya 40 Galatasaray’a 50 milyon verdik’

Galatasaray’a şort sponsoru olduk. Fenerbahçe ile görüştük çok para istedi, Beşiktaş ile görüştük çok para istedi Galatasaray ile görüştük ve 50 milyon liraya sponsorluk anlaşması yaptık. onuda beş taksit te ödeyeceğiz. Buna karşın her iç saha maçına 20 tane VİP bilet veriyor. Galatasaray reklam değeri var Çorum FK manevi değeri var. Çorum’a 40 milyon Galatasaray’a 50 milyon para verdim.Sen büyüdün git diyorlar ben memleketimden ayrılmıyorum.

‘Bu deveyi gütmek var bu diyardan gitmek yok’

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarından kabul eden abonelerden belli bir oranın kulübe ayrılması ve sabit gelir kaynağına kavuşması için çalışmamız devam ediyor ve onunla ilgili kanun hazırlığı sürüyor. Bunun için uğraşıyoruz. Böyle bir projeyi hayata geçirirken Çorum FK kendi gelerleri ile hedeflere ulaşabilir. Başkan yoruldum diyor yorulmak yok. Rahmetli babam derdiki ‘Ya bu deveyi gütmeli yu bu diyardan gitmeli, bu deveyi gütmek var bu diyardan gitmek yok’ Başkanda bu takımı Süper Lige çıkarana kadar çalışacak bizlerde onun yanında olacağız destek vereceğiz’ dedi.