Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 2023-2024 yılı olağan mali genel kurulu yapıldı.

Afra Düğün Salonu’nde düzenlenen genel kurula Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 9. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanvekili İsmet Uslu, 9. Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kabalak, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, Taksici ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum Çilingirciler ve Sobacılar Odası Başkanı Hasan İlhan, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Hıdır Kınıklı başta olmak üzere davetliler ve kooperatif üyeleri katıldı.

İsmet Uslu’nun divan başkanı, İbrahim Kabalak, Ahmet Şen ve Sedat Ek’in divan üyeliklerine seçildiği mali genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Genel Kurulda daha sonra 2023-2024 yıllarına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı okundu. 18 Ocak 2023 tarihinde yapılan genel kurulun ardından 2024 sonu itibariyle Bin 378 esnafa 516 milyon liralık kredi kullandırıldığı, halen Bin 400 üyesi bulunan kooperatifte kredi takip oranının düşük olduğu, 2023 yılında üst limiti 350 bin TL olan işletme kredisinin, 500 bin TL olan yatırım kredilerinin 2024 sonunda 1 milyon TL işletme, 2.5 milyon TL yatırım kredisi olarak uygulandığı da dile getirildi.

Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin gelir-gider ve bilançosunda 2023 yılında 628 bin 630 TL, 2024 yılında ise 1 milyon 820 bin TL kar elde ettiği belirtilen kongrede Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve mali raporlar tek tek oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı İsmet Uslu, kooperatif kanununda yapılan değişiklik ile her yıl yapılması gereken mali kongrelerin artık iki yılda bir yapılabileceğini söyleyerek Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 2025-2026 yılı mali kongresinin 2027 yılında yapılmasını oya sundu ve bu madde oybirliği ile kabul edildi.

Kooperatifin 2025 ve 2026 yıllarına ait tahmini bütçesi ile dış denetçi seçiminin kabul edildiği kongrede Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri huzur hakkı, Denetim Kurulu ve personelin yolluk ile harcırahları ile ilgili teklif de görüşüldü. Teklife göre Erdoğan Çerikci’nin 2025 yılında alacağı aylık ücretinin 68 bin TL olması, Yönetim Kurulu’na ise 10 bin TL olarak huzur hakkı ödenmesi kabul edildi.



