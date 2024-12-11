Hitit Üniversitesi kadın voleybol takımı Ünilig Bölgesel grup müsabakalarına galibiyet ile başladı.

Ordu’da önceki gün başlayan Ünilig Bölgesel Lig Grup birinciliğinde kadınlarda dört erkeklerde ise iki üniversitesi mücadele ediyor.

Kadınlarda Çorum Hitit Üniversitesi ile birlikte Amasya Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi takımları mücadele ediyor.

Çorum Hitit Üniversitesi ilk maçında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile karşılaştı.

Rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyun çıkartan temsilcimiz 25-15, 25-16 ve 25-16’lık setlerde 3-0 yenerek gruba galibiyet ile başladı.

Dün grupta ikinci maçında Amasya Üniversitesi ile karşılayan Hitit’in sultanları bu maçı da rahat bir oyunda kazandı. İlk seti 25-20 ikinci seti 25-10 son seti de 25-16 kazanarak grupta ikinci maçından da galibiyet ile ayrıldı.

Hitit Üniversitesi grup finalinde bugün saat 11’de kendisi gibi ilk iki maçını kazanan Ordu Üniversitesi ile final grubuna yükselmek için mücadele edecekler.

Takım Sorumlusu Turgut Yıldırım hedeflerinin finallerde Çorum’u temsil etmek olduğunu söyledi.