Hitit Üniversitesi bünyesinde 1 yeni fakülte kurulurken, 1 fakültede ise isim değişikliğine gidildi.

Yapılan açıklamaya göre; Hitit Üniversitesi Senatosu’nun İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kurulmasına, Mühendislik Fakültesi adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmesine ve Fen-Edebiyat Fakültesinin kapatılmasına ilişkin teklifi uygun görüldü.

Söz konusu teklif bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla resmileşti.

Böylelikle Hitit Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kurulurken, Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi değiştirildi. Alınan karara göre Fen-Edebiyat Fakültesi ise kapatıldı.

Yeni yapılanma ile birlikte Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki sosyal bilimler alanındaki bölümler İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde, fen bilimleri alanındaki bölümler ise Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim öğretime devam edecek.

YENİ FAKÜLTELERE YENİ BÖLÜMLER

Yeni kurulan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri” Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak yeni isimle eğitim verecek fakültede ise “Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi” Bölümü açıldı.

İHTİSASLAŞMA ALANINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Hitit Üniversitesi, yükseköğretimdeki değişim ve dönüşüm sürecini sürdürüyor. İhtisaslaşma alanı “Makine ve İmalat Teknolojileri” bağlamında bünyesine yeni bölüm ve programlar ekleyerek yeni nesil girişimci-yenilikçi üniversite olma hedefine ilerliyor.

Bu noktada “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri” ve “Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi” bölümlerinin yanı sıra Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda “İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü Programı”, “Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği” ve “Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği” programları açıldı.

Hitit Üniversitesi’nde kurulan yeni fakülteler ile açılan ve açılması planlanan bölümlerle Türkiye’nin gelişimine ve dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.