Hitit Üniversitesinde 2 programın daha akredite edilmesiyle diplomaları dünyada geçerli bölüm sayısı 17’ye yükseldi.

Hitit Üniversitesinde akredite edilen bölümlerle diplomalar sadece Türkiye’de değil tüm dünyada geçerlilik kazanıyor. Bu kapsamda eğitim kalitesini en üst noktaya taşıyabilmek amacıyla başlatılan çalışmalarla akredite edilerek uluslararası tanınırlık sunan bölümlere yenileri eklendi.

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki İktisat ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programları Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından akredite edildi.

2026 yılı itibarıyla geçerli olmak üzere İktisat Programı 4 yıllık akreditasyon, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı 5 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazandı. Böylece Hitit Üniversitesinde akredite edilen program sayısı 17’ye ulaştı.

Akredite programlar, küresel ölçekli güçlü diploma ile yurt dışında istihdam ve akademik kariyer fırsatları gibi pek çok uluslararası tanınırlık imkanını öğrencilere sunuyor.

Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından akredite edilen İktisat ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tercih dönemlerinde yayınlanacak kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından aday öğrencilerin hizmetine sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)’nda akredite edilmiş program olarak yer alacak.

