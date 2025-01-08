Çorum Belediye Meclisi CHP’li Üyesi Sedat Genç, Delice-Çorum hızlı tren hattı ihalesi ile ilgili yaptığı değerlendirme, “Yüksek Hızlı Tren Projesi, Çorum’un geleceği için büyük bir önem taşımaktadır. Ancak, bu projelerin sadece yapılması değil, halkımızın parasının çarçur edilmeden, şeffaf ve adil bir şekilde hayata geçirilmesi de bir o kadar önemlidir” dedi.

Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapan Sedat Genç,

Çorum’un kalkınması ve halkın refahı için hayati önem taşıyan projelerde dün olduğu gibi bugün de mücadeleyi sürdürdüklerini ifade ederek, “Polis Eğitim Merkezi, Polis Moral Merkezi, Acemi Birliği, Karadeniz’i Mersin Limanı’na bağlayan yük treni projesi ve geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Yüksek Hızlı Tren Projesi, Çorum’un geleceği için büyük bir önem taşımaktadır. Ancak, bu projelerin sadece yapılması değil, halkımızın parasının çarçur edilmeden, şeffaf ve adil bir şekilde hayata geçirilmesi de bir o kadar önemlidir. Bu nedenle, bu projelerin takipçisi olmaya ve halkımızın çıkarlarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP olarak, Çorum ve bölge halkının ihtiyaçlarını gözeten hiçbir projeye karşı olmadıklarını aksine halkın yararını esas aldıklarını vurguladıklarını kaydeden Genç, “Eleştirimiz, projeye değil; ihale sürecindeki şeffaflık eksikliği, rekabetin ortadan kaldırılması ve ekonomik kaynakların doğru kullanılmamasına yöneliktir. Hızlı tren projesi şeffaf, adil ve hesap verebilir bir şekilde hayata geçirilmelidir. Bu tür yatırımlar, halkın geleceği için bir fırsat olmalıdır; kamu kaynaklarının israfına dönüşmemelidir.

Örneğin, adrese teslim eder gibi ihalenin belirlenmiş şirketlere davetiye gönderilerek yapılıp, rekabet ortamının oluşmasını engellemek, yılın son günü yapılarak bir yılın enflasyon farkının da ödemeye dahil edilmesini sağlamak ve ihale şartnamesinin sanki ihaleyi alacak şirketlere hazırlatırcasına, projenin 10 yıl yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmak gibi maddelerle, halkımızın vermiş olduğu vergilerin heba edilmesine göz yumacağımızı zannetmeyin” şeklinde belirtti.

Emeklilerin ve işçilerin hayat pahalılığından can çekiştiği, toplumun tüm kesimlerinin kira, gıda, eğitim masraflarını, çalışan maaşı ve vergilerini ödeyemediği bir dönemde, hatta tasarruf tedbirlerinin kanunlaştığı bir süreçte halkın parasının böyle fütursuzca harcanmasına göz yummayacaklarını ve seslerini sonuna kadar yükselteceklerini ifade eden Genç, “İnşallah, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek ilk seçimde CHP iktidarında, tüm ülkemizde olduğu gibi Çorum’un kalkınacağı, projelerinin şeffaf, adil ve toplum yararına olacak şekilde gerçekleştirileceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.

Bu süreçte halkın hakkını savunan, eleştirileri dile getirirken çözüm önerileri sunan başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, İl Başkanlığından itibaren Milletvekilliğine kadar Çorum için mücadele eden Çorum’un tek vekili Sayın Mehmet Tahtasız’a, İl Başkanımıza, İlçe Başkanlarımıza, Yüksek Hızlı Tren İhalesi ve Projesi’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Halkın yararına olan projelerin destekçisi, yoksulluğun ve yolsuzluğun takipçisi olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.