Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Rişvan Yılmaz’dan, 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’e gitmek üzere Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden 2 gün önce ayrılan iki kız çocuğu babası 38 yaşındaki Rişvan Yılmaz’a ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Otobüse binen ve daha sonra bir daha kendisine ulaşılamayan Rişvan Yılmaz için polis ekipleri ile jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Bilinmeyen nedenlerle bir anda ortadan kaybolarak kendisinden haber alınamayan Rişvan Yılmaz’ın bulunması için ekiplerin çalışmaları ilçede ve otobüsün gittiği güzergahta aramalar yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda Rişvan Yılmaz’ın Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde otobüsten inerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Rişvan Yılmaz’ın hayatından endişe enden yakınları, Yılmaz’ın yerini bilenlerin yada görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi vermelerini istedi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.