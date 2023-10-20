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2023-TUS 2. Dönem ve 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları dün Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

2022 yılında girdiği sınavda TUS’ta 1’inci olan Hamza Temiz, 2023 yılında önemli bir başarıya imza atarak ikinci kez TUS 1’incisi oldu.

Temiz’in sonuçlarına göre, 2022 yılında temel tıp bilimleri testinde 108 doğru 11 yanlış, klinik tıp bilimlerinde 110 doğru 10 yanlış yaparak 85 puan almıştı.

Temiz bu yıl da temel tıp bilimleri testinde 94 doğru ve 4 yanlış ve klinik tıp bilimlerinde 86 doğru 14 yanlış ile yeniden 85 puan almayı başardı.