Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı 1. Olağan Birlik Meclisi Toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi. Hazırlanan projeler paylaşıldı ve yeni dönem yönetimi belirlendi.

Toplantının 2'nci gününde yapılan seçimde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanı oldu.

YAVAŞ İLE BÜYÜKKILIÇ UZLAŞMIŞTI

Yavaş ile AK Parti'nin adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç arasında uzlaşı sağlanmış, seçime tek bir adayla gidileceği duyurulmuştu.

Büyükkılıç, konuya ilişkin açıklamasında şunlara yer vermişti:

- "Bir uzlaşma kültürü anlayışı içerisinde çalışma yapılacağını ifade etti. Tarihi Kentler Birliği'nin bir misyonu var; siyasi bir anlamı da yok, yüklemek de bence yanlış. Seçilirken bir siyasi partiden aday oluruz ama sonrasında bize oy veren vermeyen ayrımı yapmadan, o şehrin insanlarına hizmet etmeyi görev biliriz. Bunda hemfikiriz. Öyleyse ayrılık gayrılık bize yakışmaz."

- Uzlaşma kültürü içerisinde, hep beraber birbirimizden istifade edeceğiz, istişare edeceğiz, yol alacağız, tecrübemizi paylaşacağız. Zaten büyükşehirlerin paraları sizin için. Elbette ki büyükşehirler zaten ilçelerden oluşuyor. İlçelerimize hizmetler giderse ilçelerimize yatırımlar yapılırsa dolayısıyla da büyük şehirlere de yapılmış olur.

- Onu da böyle değerlendiriyorum. Yarın inşallah hem birikimimizi hem deneyimimizi paylaşırız hem genel kurulumuzu huzur içinde yaparız. Sonrasında bizleri bekleyen hemşehrilerimizle bir araya gelip, onlara hizmet etmek için koşarız."

ENCÜMEN ÜYELERİ DE BELLİ OLDU

Seçim sonucunda Tarihi Kentler Birliği Encümen üyeliğine seçilen isimler şöyle oldu:

- Mut Belediye Başkanı Murat Orhan

- Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras

- Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya

- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

- Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir

- Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger

- Sur Belediye Başkanı Adnan Örhan

Meclis 1. Başkan Vekilliğine Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Meclis 2. Başkan Vekilliğine ise Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse seçildi.

Katip üyeliklere ise asil üye olarak Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, yedek üye olarak Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu seçildi.