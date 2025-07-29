Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde tarlada bir kadının hareketsiz yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 29 yaşındaki Semra Çelik'in hayatını kaybettiğini ve başından tabanca ile vurulduğunu belirledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Şüpheli ölüm üzerine harekete geçen Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, bölgedeki güvenlik kameralarını, telefon kayıtlarını ve kadının sosyal çevresini inceledi. Yapılan araştırmalarda, Çelik'in son olarak 33 yaşındaki Zeki Doğan ile görüştüğü tespit edildi

.TARLADA BAŞLAYIP TARLADA BİTTİ

Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Semra Çelik ve Zeki Doğan 2021 yılında Şanlıurfa'da çalıştıkları tarlada tanıştı. Her ikisinin de evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen ikili arasında zamanla duygusal bir ilişki gelişti. Birlikte Edirne'ye gelen ikili, birkaç gün boyunca bir otelde konakladı. Ancak Çelik'in "Ben çocuklarımı bırakamam, geri dönmek istiyorum" sözleri üzerine Doğan'ın öfkelendiği, "Ben her şeyi bırakıp geldim" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Aralarında çıkan tartışma sonrası Doğan'ın Çelik'i silahla başından vurarak tarlaya attığı tespit edildi.

OSMANİYE'DE YAKALANDI, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Zanlının cinayetin ardından Osmaniye'ye kaçtığını belirleyen güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla Zeki Doğan'ı saklandığı evde yakaladı. Edirne'ye getirilen zanlı, jandarmadaki sorgusunda Semra Çelik'i öldürdüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Zeki Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.