İl Genel Meclisi’nde yeni başkanın belirlenmesi için geri sayım başladı. 1 Nisan Çarşamba günü yapılacak seçimde, meclis üyeleri ikinci dönem başkanını belirlemek üzere sandığa gidecek.

2019 yerel seçimlerinin ardından gerçekleştirilen İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminde, AK Parti’nin adayı Muhammed Fatih Temur Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’nin de desteğiyle 26 oy alarak başkan seçilmiş, rakibi olan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)’nin adayı Selim Dölcü ise 11 oyda kalmıştı.

Bu seçimde Cumhur İttifakı cephesinde ortak hareket edilecek. İlk dönemde kendi adayını çıkaran MHP’nin, bu kez AK Parti ile birlikte tek aday üzerinde uzlaşacağı öğrenildi.

AK Parti ve MHP’nin ortak adayının belirlenmesi için çalışmalar sürerken, adayın Pazartesi ya da Salı gününe kadar netlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre CHP’nin de bu kez seçimde kendi adayını çıkaracağı bildirildi. CHP’nin adayının yapılacak grup toplantısının ardından kesinleşeceği ifade edildi.

İl Genel Meclisi’nde 18 AK Parti, 10 MHP ve 9 CHP olmak üzere toplam 37 meclis üyesi bulunuyor.