İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle hafta sonu belirli saatler arasında açık olacak.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden konu hakkında yapılan açıklamada, “8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz 08.06.2024 Cumartesi günü 07.00 -17.00 ve 09.06.2024 Pazar günü 07.00 – 15.30 saatleri arasında açık tutulacak olup sınava girecek adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (T.C.K.K) başvuruları alınacaktır” denildi.