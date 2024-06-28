Yetki belgesi olmayan ve fahiş fiyatçı emlakçılara para ceza yağdı.

Ticaret Bakanlığı emlak sektöründe yetki belgesi almadan ev satan emlakçılara 29 milyon 221 bin 612 TL para cezası verildiğini açıkladı.

Ayrıca ilanlardaki fahiş fiyatları da mercek altına alan Ticaret Bakanlığı 107 işletmeye 10 milyon 700 bin TL para cezası uygulandığını bildirdi.

Ayrıca verilen bilgilere göre Ekim 2023'ten bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yapanlara uygulanan idari para cezası toplamı 88 milyon 900 bin TL'ye ulaştı.

Emlak sektörüne yönelik denetimler sürüyor

Ticaret Bakanlığı; gerek piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamak gerekse manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla, emlak sektörüne yönelik denetimleri hız kesmeden sürdürüyor.

İlan platformlarında yer alabilen aldatıcı ilanların önlenmesi amaçlanıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan emlak sektörüne yönelik olarak yapılan denetim ve kesilen cezalarla ilgili yapılan açıklama şöyle:

İlan platformlarında yer alabilen aldatıcı ilanların önlenmesi, bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ve ilan kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla, ilgili Yönetmelikte değişikliğe gidilerek ilan platformlarına; ilan veren kişinin kimlik bilgilerini doğrulama, ilana konu taşınmazın ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren kişinin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama, yükümlülükleri getirilmişti.

Bu doğrultuda, ilk aşamada, taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamaları, ilan platformlarının entegrasyonu ile Bakanlığımız bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

"Yetki belgesiz işletmelerce ilan girişi yapılamayacak"

İkinci aşama olan yetki doğrulamasının da EİDS üzerinden yapılması planlanmaktadır. EIDS Yetki Doğrulama uygulamasına ilişkin sistem geliştirmeleri ve entegrasyonlara dair teknik çalışmalar devam etmekte olup, uygulamanın devreye alınmasıyla, sadece yetki belgeli emlak işletmelerinin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak ve yetki belgesiz işletmelerce ilan girişi yapılamayacaktır.

Bunun yanında, kayıt dışı faaliyetlerin ve haksız rekabetin önlenmesi hedefi doğrultusunda, emlak sektörüne yönelik olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce denetimlerimiz yoğun şekilde sürdürülmektedir. "Yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine 29 milyon 221 bin 612 TL idari para cezası uygulandı" Bu denetimler sonucunda yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine bugüne kadar toplam 29 milyon 221 bin 612 TL idari para cezası uygulanmıştır. "İlan platformlarındaki konut ilanları takip ediliyor" Diğer taraftan, emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gerçekleşebilecek tüm durumlar Ticaret Bakanlığımızca yakinen takip edilmekte ve çok hızlı şekilde tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda, ilan platformlarındaki konut ilanları takip ve kontrol edilerek piyasa dengesini bozan manipülatif fiyat artışlarıyla mücadele edilmekte ve idari yaptırımlar uygulanmaktadır. "782 emlak işletmesine 78 milyon 200 bin TL idari para cezası" Bu çerçevede, 2023 yılının Ekim ve Aralık aylarında 737 emlak işletmesine 73 milyon 700 bin TL ve 2024 yılının Ocak ayında 45 emlak işletmesine 4 milyon 500 bin TL olmak üzere, konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan toplamda 782 emlak işletmesine 78 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulanmıştı. İlan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen işletmelere Bu defa, aynı çerçevede yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 107 işletmeye 2024 yılı Haziran ayında 10 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. "İdari para cezası toplamı 88 milyon 900 bin TL" Böylelikle Ticaret Bakanlığımızca Ekim 2023'ten bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yapanlara uygulanan idari para cezası toplamı 88 milyon 900 bin TL'ye ulaşmıştır.