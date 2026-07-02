Not: Bu köşede nüzul sırasına göre öne çıkan Kur’an kavramlarına yer verilecektir.

“Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez.” (Müslim, Ebû Dâvûd)

Yalnızca Allah’ın tekbîr edilmesi, yani büyük kabul edilmesi üzerine kurulu olan İslam’da kibir, Kur’an’ın en başından itibaren dikkat çektiği temel bir sapma olarak karşımıza çıkar.

Yaratılış anlatısını konu edinen Âdem kıssasında İblis’in ilâhî emre karşı gelişi, sıradan bir itaatsizlik değil, kibre dayalı bir üstünlük iddiasıdır. Nitekim onun “Ben ondan üstünüm.” (A‘râf, 7/12) sözü, bu tavrın arkasındaki zihniyeti açık biçimde ortaya koyar.

İlk nazil olan ayetleri içeren Alak sûresinde de Kur’an aynı meseleye, kibre parmak basar. Bir damla sudan yaratılan insan, kendini hiç kimseye muhtaç görmez ve azgınlaşır: “Hayır! İnsan, kendini müstağni gördüğü için mutlaka haddini aşar.” (Alâk, 96/6-7). Bu ayetler yalnızca Ebû Cehil’e yapılan bir uyarı değil; her çağda kendi konumunu unutan insana yönelik evrensel bir ihtardır.

Böylece kibir, yaratılışın başında İblis’i düşüren, vahyin başında ise insana ilk hatırlatılan büyük kusur olarak, hem varlığın hem de nüzulün eşiğinde karşımıza dikilir.

Kibrin Evrensel Niteliği

İblis, Firavun, Nemrut, Ebû Cehil, Ebu Leheb… Kibrin simgesi hâline gelen bu isimler sadece birer tarihsel kişilik değil, müstekbir karakterin farklı tezahürleridir. Ortak noktaları, hakikati kabul etmeyi bir “eksiklik” olarak görmeleri ve kendi konumlarını mutlaklaştırma eğilimidir. Sahip oldukları güç bu azgınlığı besler, kışkırtır; ama onları müstekbir yapan asıl şey, o gücü bir üstünlük gerekçesine çeviren iç tutumlarıdır.

Bu yüzden kibri yalnızca adı geçen tarihsel tiplerle ya da onların günümüzdeki temsilcileriyle sınırlamak bir kolaycılıktır. Zira bu tutum, kibri güvenli bir mesafeye iterek insanın kendi nefsiyle yüzleşmesini engeller. Kişi böylece “içindeki müstekbir”i ustalıkla kamufle eder.

Müstekbir tavır, yalnızca dış dünyada gözlemlenen bir başkaldırı değil, insanın kendi iç dünyasında da sürekli yeniden üretilebilen bir yönelimdir. Dolayısıyla kibir, her çağda, her toplumda ve her insanda açık ya da örtük biçimlerde baş gösterebilen bir hastalıktır. Asıl mesele, uzaktaki büyük müstekbirleri teşhis etmek değil; aynı hastalığın kendi içimizde ve en yakınımızda hangi sessiz biçimlerde depreştiğini fark edebilmektir.

Kibir Nerede Başlar?

Doğruyu kimin söylediğine göre kabul ya da reddetmek; kendini başkalarından üstün görmek; eleştiriyi hakaret, özür dilemeyi zayıflık saymak; hatası gösterildiğinde “haklısın” demek yerine hemen bir gerekçe üretmek… Kibir tam da burada, bu tavırlarda başlar. Bu hâl yalnızca bir davranış bozukluğu değil; insanın hem Rabbiyle hem de diğer insanlarla kurduğu ilişkiyi içeriden çürüten bir yöneliştir. Kendini müstağni gören insan, zamanla kusurlarını göremez… kendisine yöneltilen her uyarıyı benliğine bir saldırı olarak algılar. Böylece kibir, işlenen bir günah değil; başka günahları işleten bir kaynak hâline gelir. İnsanı hakikatten uzaklaştırır, her türlü sapmayı besler.

Ne var ki bu kaynak her zaman aynı kılıkta çıkmaz karşımıza. Kimi zaman açık bir üstünlük gösterisi olur, kimi zaman da fark edilmesi güç kılıklara bürünür.

Seküler ve Dindar Kibir

Çağımızda kibir, sıklıkla dünyevî bir üstünlük dilinde konuşur. Servet, kariyer, diploma, beğeni sayısı, takipçi… Kişi sahip olduklarını bir değer ölçüsüne çevirir ve başkalarını bu ölçeğin neresinde durduklarına göre tartar. Burada kibir açık bir kabalık olarak görünmek zorunda değildir; çoğu zaman kendine güven, başarı ya da hak edilmiş gurur kılığında dolaşır. Oysa altta yatan tutum aynıdır: kendini bir üstünlük merkezi sayma ve diğerlerini ona göre konumlandırma.

Daha ince ve fark edilmesi güç olanı ise dindarlık görüntüsü altında işleyen kibirdir. Dışarıdan son derece dindar görünen bazı kimselerde ibadet, ahlaki dönüşümün vesilesi olmaktan çıkar; kişinin kendisini başkalarından üstün görmesini besleyen bir gösteriye dönüşebilir. Böyle biri, ibadetini kendi eksikleriyle yüzleşmek için değil, başkalarının eksiklerini ölçmek için kullanır. Günahkâr addettiği kişilere tepeden bakar; öğüt vermeye hazırdır, fakat kendisine öğüt verilmesine tahammülü yoktur. Modern psikolojinin “ahlaki lisanslama” (moral licensing), yani kişinin yaptığı iyilikleri sonraki kusurlarına mazeret sayması, dediği eğilim bu hâlin bir boyutunu açıklar. Kişi, yaptığı ibadet ve iyilikleri zihninde bir “ahlaki kredi”ye dönüştürür; bu kredi, kibrini ve diğer kusurlarını fark etmesini engelleyen bir mazeret mekanizmasına dönüşür. Böylece ibadet, tevazuyu inşa eden bir kulluk olmaktan çıkar; kibri besleyen ve meşrulaştıran bir savunma mekanizmasına dönüşür.

Oysa Kur’an’ın terazisi bambaşka çalışır: Günah kapıyı kapatmazken, kibir insanı kapının dışına iter. En ağır günahları işlemiş kimselere dahi rahmet kapısı açık tutulur: “De ki: Ey kendilerine karşı aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin…” (Zümer, 39/53). Buna karşılık kibir konusunda dil oldukça keskindir: “Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım.” (A‘râf, 7/146).

Bir Telafi Olarak Kibir

Kibir her zaman bir fazlalıktan doğmaz; bazen, tam aksine, bir eksiklikten beslenir. Burada görünürde bir güç ya da imkân üstünlüğü yoktur; içte sürekli kanayan bir yetersizlik ve değersizlik duygusu vardır. Kişi bu boşluğu dışarıya karşı abartılı bir üstünlük iddiasıyla kapatmaya çalışır. En küçük eleştiriye sertçe tepki vermesi, durmadan onaylanma araması, başkalarının başarısını kendine bir tehdit gibi görmesi hep bu kırılganlığın işaretleridir.

Psikolojinin “aşağılık kompleksi” dediği bu hâl, çoğu zaman kibirli görünümün perde arkasındaki asıl sebeptir. Bu karakter tipi, kendi eksiklikleriyle dürüstçe yüzleşmek yerine, kendini olduğundan büyük göstererek onları gizlemenin kolaycılığına sığınır. Bu yönüyle, açıkça kibir sergileyen kişiden daha trajiktir. Çünkü onun kibri gerçek bir güçten değil, bir telafi çabasından beslenir. Kendini büyüttüğünü zanneder; oysa yaptığı, yalnızca içindeki eksiklik duygusunun üzerini örtmeye çalışmaktır.

“Şartlı İyi” olarak Müstekbir

Müstekbirin iyiliği çoğu zaman şartlıdır. İyilik yapar; fakat iyiliği, karşılıksız bir erdem değil, görünmeyen bir sözleşme gibidir. Karşılığında takdir edilmeyi, övülmeyi ve kendisine minnet duyulmasını bekler. Bu beklenti karşılandığı sürece cömert, yapıcı ve müşfik görünür. Hatta muhatabının aczini kabul edip kendisine minnettar kalması, onun üstünlük duygusunu besleyen gizli bir tatmine dönüşür. Böylece yaptığı iyilik, karşısındakini ayağa kaldıran bir davranış olmaktan çıkar; onu kendisine borçlu hissettiren ince bir tahakküm aracına dönüşür.

Bu görünümün gerçek mahiyeti ise, beklentisi karşılanmadığında ortaya çıkar. Kendisine yöneltilen en küçük bir eleştiri, beklediği takdirin gösterilmemesi veya minnet duygusunun hissedilmemesi, bütün iyilik söylemini bir anda tersine çevirebilir. Dün cömert görünen kişi, bugün kırgın, öfkeli ve hesap soran birine dönüşür. Çünkü onun iyiliği, karşılıksız bir ikram değil; karşılığını peşinen bekleyen örtük bir alışveriştir.

Bu sebeple müstekbirin iyiliği, gerçekte bir ihsan değil, ince bir tahakküm biçimidir. Verirken aslında kendisini büyütmekte, karşısındakini ise görünmez bir borç ilişkisi içine çekmektedir. Minnet beklediği ölçüde iyiliği sürer; bu beklenti karşılanmadığında ise cömertlik maskesi hızla düşer.

Kibir ve Tevhid Gerilimi

Bütün bu tezahürlerin altında aynı hakikat yatar. Kibir, yalnızca bireysel bir ahlak sorunu değil; “Allahu ekber” ilkesi üzerine kurulu tevhid tasavvurunun tam karşısında duran bir iddiadır. Mümin, her tekbirinde mutlak büyüklüğün yalnızca Allah’a ait olduğunu ilan eder. Müstekbir ise, yalnız Allah’a ait olan bu büyüklükten kendine de pay çıkarmaya kalkışır. İster servetiyle, ister ilmiyle, ister ibadetiyle, ister yaptığı iyiliklerle olsun; her kibir, özünde “ben de büyüğüm” iddiasının farklı bir tezahürüdür.

İşte Hz. Peygamber’in o ağır uyarısı bu yüzden bu kadar kesindir: “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez.” Çünkü kibir, insanı Allah’a yönelten teslimiyeti içeriden çürüten bir karakter bozukluğudur. Bu yüzden ona zerresi kadar bile geçit verilmez. Bu hadis yalnızca ahlaki bir ikaz değil; tevhidin kalpte korunmasına çekilmiş bir sınır hattıdır.

Ne Yapmalı, Nereden Başlamalı?

Peki bu sinsi hastalıktan nasıl korunulur? İlk adım, kibrin en sevmediği şeydir: yüzleşme. Kusurunu, eksikliğini başkası söylemeden önce kendine itiraf edebilen; eleştiriyi bir saldırı değil, kendini düzeltme fırsatı olarak görebilen kişide kibrin tutunacağı zemin daralır. Nitekim Kur’an, nefsi temize çıkarma eğilimimize karşı bizi uyarır: “Artık kendinizi temize çıkarmayın.” (Necm, 53:32). Çünkü kurtuluş, kusursuzluk iddiasında değil; nefsi arındırma çabasındadır: “Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.” (Şems, 91:9).

İkinci adım, iyiliği de kusuru da doğru yere nispet etmektir. Müstekbir, başarısını kendinden bilir; kusurunu ise başkasına yükler. Mümin ise her nimeti, kendisini o nimete muvaffak kılan Allah’tan bilir; her kusur için önce kendi nefsini sorgular: “Sana gelen her iyilik Allah’tandır; başına gelen her kötülük ise kendindendir.” (Nisâ, 4:79). Bu bilinç, iki kapıyı aynı anda kapatır: İnsan ne sahip olduklarıyla böbürlenebilir ne de hatalarının sorumluluğunu başkalarına yükleyerek kendini temize çıkarabilir.

Her kibir, bir İblis tecrübesidir: “Ben ondan üstünüm” diyen o ilk sesin, insanın içinde yeniden yankılanmasıdır. Ve her kibir, ilk inen ayetlerdeki o uyarıyı doğrular: “insan, kendini müstağni gördüğü an azar.”

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