Türkiye'nin gündeminde, sosyal medya erişim engelleri var.

Özellikle Instagram'a erişim engeli günlerdir devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uyarılarda bulunduğu konularda istenileni vermeyen sosyal medya platformuna uygulanan erişim yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışma konusu.

"UFAK AYRINTILAR KALDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirirken bu sıcak konuya da değindi.

Instagram yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirten Uraloğlu, küçük detayların kaldığını, mutabakatın sağlanması durumunda platformun erişime açılacağını söyledi.

Uraloğlu şöyle konuştu:

"Türkiye'de bizim kanunlarımız, kurallarımız, hassasiyetlerimiz var. Bu konuda kendilerinin dikkatini çektik. Epey de bir aşama kat ettiğimizi de ifade edebilirim. Artık ufak ayrıntılar kaldı. Onlarda da bir mutabakata varabilirsek... Arkadaşlar anlık olarak görüşüyorlar. Biz de bunu açalım istiyoruz.

"MUTABIK KALINDIĞI AN ERİŞİME AÇILACAK"

Çünkü vatandaşımızın ciddi bir bölümü bunları takip ediyor. Tabii bir şirketin nasıl kanunları kuralları varsa bizim ülkemizin de öyle. Bu noktada bunları uygulayalım istiyoruz. Biz daha kısa zamanda çözeriz diye düşünmüştük ama olmadı. Ama her an üzerindeyiz. Mutabık kalındığı an anında erişime açılabilecek durumda."