MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecine siyasetten destekler devam ediyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hazreti Muhammed (S.A.V) ve Atatürk'ten örnekler vererek diyalog dilinin değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"BEBEK KATİLİ DİYEREK ÇÖZEMEZSİNİZ"

Doğu Perinçek'in açıklamaları şöyle:

Silahı bırakan PKK’lılar Türkiye’de manav mı olacak, çiftçilik mi yapacak… Hazreti Muhammed, Hazreti Hamza’yı öldüren adam müslüman olduğunda, ‘Bu bizim kardeşimizdir’ diyor. Mustafa Kemal, kendisine idam kararı verenleri Ankara’da halı serip karşıladı. Bu teşebbüslere yan bakmamak lazım. Kinle, nefretle, geçmiş hatıralarla çözülecek bir sorun yok. Bizim de tarihimizden ilham alarak bu konuya yaklaşmamız lazım. Öyle ‘Bebek katili’ falan diyerek de çözemezsiniz. Abdullah Öcalan kendi tarafına ‘dile dikkat edin’ dedi. Bu dili de değiştirmek lazım.