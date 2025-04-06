Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davada, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'a ait telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı. Avukatı, bu verilerin Enes’in cinayetle ilgisi olmadığını ve normal bir günlük rutinini takip ettiğini savundu.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu sanıklardan ağabey Enes Güran'a ait cinayet gününe ait telefon ve internet verileri ortaya çıktı. Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek, sosyal medya platformlarındaki aktivitelerine dikkat çekerek, “İnternet hareketliliği, öz kız kardeşini öldüren birinin değil, cinayetten habersiz bir gencin rutin faaliyetlerini gösteriyor” dedi.

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Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolmuş, cesedi 19 gün sonra Diyarbakır’a bağlı Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Soruşturma sonucunda, Narin’in cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı.

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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Yüksel ve Enes Güran ile Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, Nevzat Bahtiyar ise "delilleri gizlemek" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Cinayetle ilgili olarak Enes Güran'ın telefon ve internet kayıtları, sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir raporla gün yüzüne çıktı. Avukatı Akbilek, Enes’in özellikle Instagram’daki aktivitelerine dikkat çekerek, "21 Ağustos 2024'teki hareketliliği, saat 15:00'te uyandığını, telefonla birkaç görüşme yaptıktan sonra köye doğru evden ayrıldığını gösteriyor. Ayrıca, saat 16:00'dan sonra Instagram’da gezindiği gözlemlenmiş.

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Bu hareketlilik, cinayetin ardından bir panik ya da korku değil, normal bir rutin yaşamı yansıtmaktadır" dedi. Akbilek, bu verilerin Enes’in cinayetten habersiz olduğunu ve suçla ilgisi olmadığını gösterdiğini savundu.