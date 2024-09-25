Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı.

TOBB'a bağlı Oda/Borsa ile Sektör Meclis Başkanları'nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda  iş ve çalışma hayatına ilişkin  sorun, talep, görüş ve önerileri Bakan Işıkhan'a iletildi.

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Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB arasında, "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" ve "Kadın İstihdamı İşbirliği" protokolleri de imzalandı. 

Editör: Çorum Hakimiyet