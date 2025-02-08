Ordu’da yapılan Okul Sporları Yıldızlar Dart bölge birinciliğinde İskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu grup birincisi olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

5-6 Şubat tarihleri arasında Ordu’da yapılan Okul Sporları Dart bölge birinciliğinde ilimiz şampiyonu İskilip Ebussuud efendi Ortaokulu erkek takımı Beden Eğitimi Öğretmenleri Utku Ulaş Gülbaş ve sporcular Hasan Eraslan, Emrullah Özer, Fatih Gökçe ve Emirhan Tenbel’den oluşan kadrosu ile tüm rakiplerini yenerek bölge birincisi oldu.

Bu başarısı ile Türkiye’nin en iyi 16 takımı arasına girmeyi başardı.