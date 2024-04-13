Namsan U 17 liginde son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın kritik maçında İskilipgücüspor ile Gençlerbirliği takımları arasındaki maçı Muammer Tekmen yönetecek.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

İskilipgücüspor- Gençlerbirliği: Muammer Tekmen, Uğur Koçak, Erdem Okumuş. Alaca Belediyespor- Mimar Sinanspor: Sefa Kabak,. Edanur Dölkeleş, Lütfi Can Arduç. Buharaspor- Osmancıkgücüspor: Abdullah Enes Gökgüney, Hatice Yıldırım, Zehra İşeri. Sungurluspor- Hattuşaspor: Mertcan Öğreten, Nezgidar Abukan, Yunus Emre Tok.