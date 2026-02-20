İnsani Değerler Platformu, Milli Eğitim Bakanlığının Ramazan etkinlikleri kararını uygulamayacağını açıklayan Eğitim-İş Sendikasına tepki göstererek, “İslam’a ve sembollerine düşmanlar iş başında” dedi.

İnsani Değerler Platformu yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Ramazan ayı, içinde insanlara doğru yolu gösteren, doğru ile yanlışı birbirinden ayırıp açıklayan bir rehber olmak üzere Kur’an’ın indirildiği aydır. Sizden kim o aya erişirse oruç tutsun…”(Bakara Suresi, 2/185)

Rabbimizin emri gereği yeryüzünün her köşesindeki müminler, bu Ramazan’da takvanın ve yalnız Allah’a kul olmanın huzuruyla oruçlarını tutmanın ve ibadetlerini yerine getirmenin sevincini yaşıyor.

İfsadın, çürümenin, yozlaşmanın ve yoksulluğun küresel egemenlerce yaygınlaştırıldığı; mazlum ve mustazaflara adeta kader gibi dayatıldığı bir zaman diliminde Ramazan, takvanın ve ibadetin huzurunu, yalnız Allah’a kul olmanın dinginliğini ve direngen ruhunu pekiştiriyor. Bizlere tüm dünyadaki kardeşlerimizle aynı sevinci yaşatan, dayanışma ve paylaşma bilincinin gelişmesine vesile olan Ramazanın ve tüm zamanların Rabbine hamd olsun.

MEB RAMAZAN SEVİNCİNE ORTAK OLMUŞTUR

Toplum olarak yaşadığımız bu Ramazan sevincine ve mutluluğuna Milli Eğitim Bakanlığı da okullarda düzenlenen “Maarifin Kalbinde Ramazan” temalı etkinliklerle ortak olmuştur. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında; köklerden geleceğe uzanan, sosyal ve duygusal becerilerin gelişimini destekleyen, değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışı ile tamamen gönüllülüğü esas alan bu etkinliklerle paylaşma, dayanışma ve merhamet bilincinin öğrencilerde pekiştirilmesi hedeflenmiştir.

Ancak bu etkinlikler, sözde çağdaş ancak toplumun değerlerine yabancı bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Sol, Kemalist, ırkçı ve katı laik çevreler, her fırsatta olduğu gibi İslam’a ve onun sembollerine nefret kusmaya devam etmektedirler. Bu zihniyet, tarih boyunca toplumun değerleriyle barışık olmamış; bugün de aynı tutumunu devam ettirmektedir.

Çocuklarımızı modern ve çağdaş eğitim adı altında ailesine, toplumuna ve değerlerine yabancı; dinini ve kitabını tanımayan bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen anlayışla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

HAYATI BÖLEN VE İNANCI REDDEDEN ANLAYIŞ

Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmek hepimizin şiarı olmalıdır. Hayatı ve zamanı parçalayan; Allah’a teslimiyeti belli zaman ve mekânlara hapseden bir anlayışı kabul etmiyoruz. Ramazan’a özgü bir “dindarlık” anlayışı elbette tasvip edilemez. Bu doğrultuda, eğitimin tüm alanlarında değerlerimizin ve inancımızın hayatla bütünleşik bir şekilde ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

Çorum İnsani Değerler Platformu olarak, Milli Eğitim Bakanlığının okullarda gerçekleştireceği Ramazan temalı etkinliklerden duyduğumuz memnuniyetimizi ifade ediyoruz.

Tüm kardeşlerimizin Ramazan’ı mübarek olsun.

Rabbimiz tüm Müslümanlara katından hayırlar, bereketler, azim ve kararlılık versin; ellerimizi, yüreklerimizi ve seslerimizi birleştirsin.

Rabbimiz tüm mazlum ve mustazafları Ramazan’ı layıkıyla değerlendiren ve bayram sevincine kavuşan kullarından eylesin.”