TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) göre, İstanbul’da yaşayan Çorumlu sayısı 178 bin 867 kişiye yükseldi.

Geçtiğimiz yıl 176 bin olan bu rakam 2 bin 800 kişi daha arttı.

Türkiye genelinde yaşayan Çorumlu sayısı ise 1 milyon 323 bin 988 olarak açıklandı.

Çorumlular En Çok Hangi Şehirlerde?

Çorumluların, Çorum dışında en yoğun yaşadığı şehir yine Ankara oldu. Başkent Ankara'da yaşayan Çorumlu sayısı 431 bin 630 olarak belirlendi. Ankara'yı takip eden İstanbul'da ise 178 bin 867 Çorumlu yaşıyor.

İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde de Çorumlu nüfusu dikkate değer büyüklükte. İzmir'de 43 bin 50, Antalya'da ise 27 bin 699 Çorumlu bulunuyor. Bursa ve Kocaeli gibi sanayi şehirlerinde de Çorumlu nüfusunun varlığı göze çarpıyor; Bursa'da 19 bin 415, Kocaeli'nde ise 14 bin 923 Çorumlu var. Karadeniz'in önemli şehirlerinden Samsun'da ise 8 bin 973 Çorumlu bulunuyor.