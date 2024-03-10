Adana’da ayrıldığı doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 Sokak'ta bulunan Zakir Gergin Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı doktor Feray Balkan (39), Gaziantep’e kendisini ziyarete gelen annesini evine bırakmak için kızı ve oğlu ile birlikte Adana’ya geldi.

AYRILDIĞI EŞİ PUSU KURMUŞ

Apartmana geldiği sırada Feray Balkan, 1 sene önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı astsubay eşi Seçkin E.’nin apartman çevresinde kendisini beklediğini fark etti. Bunun üzerine Balkan, annesi ve çocuklarına, "Siz yukarı çıkın. Ben geliyorum" dedi. Feray Balkan bu sırada ayrıldığı eşi Seçkin E. ile apartman girişinde konuştu. Konuşmayı bitirip asansöre yönelen Balkan’ı eski eşi, sırtından tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Feray Balkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Seçkin E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.