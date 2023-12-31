Şanlıurfa'da akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. Bir kafenin önünde oturan kişilere pompalı tüfekle ateş açıldı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Hayati Harrani Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde oturanlara, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle rastgele ateş edildi. Saldırıda Veli Ç. (26), İ.C.Ö. (15), İ.T. (16), Sadık G. (20) ve Yusuf A. (14) yaralandı.

YARALI ÇOCUK KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf A. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.