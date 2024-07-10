Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve oğlu feci şekilde hayatını kaybetti. Ekipler, yangının çıkış nedenini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'ın Kulu ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Mahallesi'nde yaşanan olayda; Enes (42) ve annesi Ayşe Yıldırım'ın (80) yaşadığı evde yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Enes Yıldırım ve annesinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İncelemenin ardından cenazeler, morga kaldırıldı.

Ekipler, yangının çıkış nedeni bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.