Çorum Voleybol Klasman Hakemi Hüseyin Kamber’e Fenerbahçe Medicane maçını yönetecek. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Erkekler 1. liginde 26 Şubat çarşamba günü saat 16’da Aydın Doğan Spor Salonu’nda oynanacak Gümüşsu Gümüşhnespor ile Fenerbahçe Medicana takımları arasındaki maçı Hüseyin Kamber yönetecek. Yardımcılığını ise Gümüşhane’den Mustafa Karamanlı yaparken maçın gözlemcisi ise Gümüşhane’den Ali Ayvaz.

Ligde Gümüşsu Gümüşhanespor takımı 23 maçta 31 puaenla sekizinci sırada yer alırken Fenerbahçe Medicana ise 22 maçta 29 puanla onuncu sırada bulunuyor.