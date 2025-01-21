Samsun'da kamu hastanelerinde sistem arızası nedeniyle sağlık hizmetleri aksadı, hastalar şehirdeki özel hastanelere yönlendirildi.

Samsun merkezdeki kamu hastanelerinde saat 09.00 sıralarında sistem arızası yaşandı.

Arıza nedeniyle il dışından, ilçelerden ve şehir merkezinden gelen hastalar, sağlık hizmeti alamadı. Reçete, ameliyat, muayene ve acil hizmetlerin verilemediğini söyleyen hastalar, mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.



"Beyin cerrahına görünemedik, ilaç da yazılamıyor"

Ordu Aybastı'dan geldiklerini, sistem arızası nedeniyle tedavi göremediklerini anlatan hasta yakını Çetin Emen, "Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden randevu almıştık. Sabahtan 15.00'e kadar sistem yoktu. Bize kimse bilgi vermedi. Tedavi olmak için Ordu-Aybastı'dan, çok uzak yoldan geldik. Zor şartlara rağmen geldik ama 2-3 bin kişi benim gibi mağdur oldu. Hastamız beyin cerrahına muayene olacaktı. Hastam rahatsız ve şu an hapını da kullanamıyor. İlaç da yazılamıyor" dedi.



"İlaç yazılamadığından eczaneden temin edemiyoruz"

Annesine ilaç yazdırmak için hastaneye geldiğini belirten Eyüp Örnek, “Annemin ilaçları bitmişti. İlaç yazdırmak için geldik. Bugün de ilaçların son günü. 'Sabahtan beri sistem yok' deniyor. Sebebini bilmiyorum. Diğer devlet hastanelerinde de durum aynıymış. Bizim gibi kırsaldan gelip mağdur olan çok kişi var" diye konuştu. Diyaliz hastalarının da tedavi olamadığını belirten diğer bir hasta yakını ise, “Annem böbrek hastası. Fistül taktırmak için geldik. Sistem olmadığı için işlemi birkaç gün sonraya ertelediler. Daha önce böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamıştık. Tekrar bir randevu aldık. Arıza olmadığı bir gün işlemimizi yaptıracağız” ifadelerini kullandı.



Sağlık Müdürlüğü: “Teknik sorun 15.45 itibarıyla giderildi”

Öte yandan, konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, “21 Ocak 2025 Salı günü çeşitli basın-yayın organlarında yer alan ‘Samsun'da hastanelerde sistem çöktü, muayene krizi' haberleriyle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi adına açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 21 Ocak Salı günü sabah 09.00 sularında hastane bilgi işlem sistemimizin hizmet sunduğu veri merkezimizde anahtar bağlantı yapılanmasındaki teknik bir arızadan dolayı, sunucular ve bilgi işlem veri depolarımız arasında bir iletişim ve erişim sorunu yaşanmıştır. Bu iletişim ve erişim sorunu nedeniyle poliklinik işlemlerinde istenmeyen geçici aksaklıklar yaşanmıştır. Bilgi işlem ekiplerimiz tarafından müdahale edilen teknik sorun 15.45 itibarıyla giderilmiş ve DNS sunucuları aktif hale getirilerek, sistem çalışır hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.