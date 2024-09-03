Sinop Meşedağı Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi çöp depolama alanında görevliler bebek cesedi buldu. Gördükleri manzara ile şoke olan görevliler hemen durumu ekiplere bildirdi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

"CESET KONTEYNERDEN GELMİŞ"

Tesis görevlilerinin durumu fark ettiğini belirten Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, “Tesis çalışanları arkadaşlarımız 10.30 saatlerinde çöpleri ayrıştırma işlemi yaparken bebek cesedi fark etmişler. Durumu hemen ekiplere haber verdik. Ceset konteynerden gelmiş. Gereken süreci başlattık. Bebeği çöpe atan kişi ya da kişiler en kısa zamanda eminim ki bulunacaktır” diye konuştu.