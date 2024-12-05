Çorum'un Alaca ilçesinde kar sebebiyle kayarak dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Alaca ilçesi Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Veysal S. yönetimindeki 14 ABG 918 plakalı otomobil, kar sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yolda güvenlik önlemi alındı.
Editör: İhlas Haber Ajansı