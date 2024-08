Dün gördüğüm gençler / Bugün yaşlanmış da sırasını bekler / Ah be hayat, sana verdiğim o emekler / Nafile imiş de bilememişim meğer

*

Yaşarken başkasına kar kendine zarar / Giderken heybe boş ise ağlamak neye yarar?

*

Kimi akran kimi emsal der / Her giden ayrı ayrı üzer / Seyreder de insan bunları / Yine de 'dünya dünya' der

*

Ne yukarıya eğilirim / Ne de aşağıyı eğerim / Liyakat terazisinde / Ölçülürse değerim / Çıkacak sonuca / Eyvallah derim

*

Mahir bize minnet etmiyor, demiş / Tebrik ediyorum, nasıl da bilmiş / Yalan dünya değil mi, minnete ne gerekmiş.

*

Sen hüznünü paylaşırsın da / Ben sevincimi paylaşamam / Bu nasıl dünyadır böyle, anlamam / Kiminle gönül bağı, kiminle kan bağı / Zordur şu dönemde koparmamak bağı / Kimi nalına kimi mıhına vurur hayatın / Zehir eder sana dünyayı muhatabın / Neye yarar ben benden gittikten sonra gözyaşı / Benim için bittikten sonra dünya telaşı / Her şey vakti zamanında güzel / Güzellik gittikten sonra üzer

*

Kimisi çeker gider / Kimisi naçar gider /

Kimisi göçer gider / Hepsinden bi haber

*

Meçhuldür nerede ne zaman biteceği ömrün / Ve unutulmaz son bakışlar hatırlanır her gün / Rabbim daim rahmetiyle muamele eylesin / Son bakışlar önemli, sevdiklerimizi üzmesin

*

Ah Rıfkı ah, / Yıllardır dinliyorsun sazımı / Sessizce okuyorsun yazımı / Hala anlayamadın tarzımı / Ne diyeyim ki sana, Rıfkı!

*

Hocam bırak sıcakta Cehennemden bahsetmeyi / Birazcık da Cennetin nimetlerinden bahset / Bahset ki, camiye yeni gelen gençler vaazına kalsın hasret / Çünkü korkudan çok sevgi ile makbuldür ibadet

*

Zaman gelişen-biz / Değişen-siz / Bilen/iz

*

Eskiden söze gerek yoktu yetiyordu bir bakış / Şimdi söz de tesir etmiyor nesil olmuş nakıs

*

Vakit gelip tenin değdiğinde toprağa / Gücün yetmez olur artık geri kalkmaya / Yan yatmadan kalk ayağa başla namaza / Acele ette sakın ola geç kalmaya

*

Hani alt tarafı bir insan diyorsun ya / Keşke üst tarafı da insan olabilse / Dünya da gözyaşı dinip / Hak hukuk gerçek adalet gelse / Çocukların gözyaşı dinse

*

Çıkıp gitmiş ise nefes / Dinlemek boşunadır / Artık duyamazsın ses

*

İnsanoğlu nar/a düşmüşse / Söndüremez bütün itfaiye / Müdahale etse

*

Aslında kolaydır söylemek / Çekip gitsinler memleketlerine diye / Empati yaptın mı hiç? / Gidince bekliyor acep hangi tehlike

*

Eskiden yoktu gör/mez/den gelme / Moda oldu günümüzde / Peki, sebebi ne sizce?

*

Doğ / Yaşa / Boş-a

*

