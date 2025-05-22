Çorum’un Kargı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla Fener Alayı düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Fen Lisesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle belediye binası önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda Kaymakam Oğuzhan Akman, vatandaşlara etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Etkinliğe Kaymakam Akman’ın yanı sıra Belediye Başkanı Hamit Dereli, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.(AA)