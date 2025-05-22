Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, milleti HDP ile korkutup oy isteyenlerin, şimdi aynı HDP ile aynı sessizlikte buluştuklarını belirterek, bu çelişkinin milletin aklıyla alay etmek olduğunu belirtti.

“Biz bir itirazın sahibiyiz, Türkiye’de terörün tamamın ortadan kaldırılmasını en çok biz istiyoruz. Ama Türk milletinin izzetinin korunması lazım. İtirazlarımız ve kaygılarımız giderilene kadar bunları dile getireceğiz” diyen Nurullah Müstet,

“Cumhur İttifakının her yaptığının kerameti kendinden menkul doğruluğunu kabul etmiyoruz. Daha önce kandırıldıkları olayları hatırlıyor ve endişe ediyoruz. Ya bu defa da millet, din ve devlet düşmanları tarafından kandırılıyorsalar diye endişelerimizi açıkça paylaşıyoruz” dedi.

KCK/PYD yapılanmasının, uyuşturucu trafiği ve gençliği hedef alan narko-terör tehlikesine dikkat çeken Nurullah Müstet, “PKK’ya sözde silah bıraktırmaktan bahsediyorlar, yetmez. Gençliği susturan, felç eden, geleceğini zehirleyen narko-terör hattı var. Dünya uyuşturucu ticaretinin kalbinde PKK ve KCK’nın olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapıya karşı devletin sessiz kalması, milli güvenliğe karşı açık bir zafiyettir. Sözde PYD silahlarını teslim edecekti, KCK hiç gündeme getirilmiyor. Terör örgütünün esas yapısının KCK olduğunu herkes biliyor. Esas onlara ilişkin harekete geçilmeli. Aksi takdirde bu çözüm süreci Türkiye’nin çözülüş süreci olacaktır. Milleti referandumda HDP’yle korkutanlar, beka diyerek iktidara destek olanlar, şimdi bekanın asıl tehdidine gözlerini kapatıyor. Bu çelişkiyi millet görüyor” ifadelerini kullandı.

Lozan ilgili yapılan tartışmalara da değinen Nurullah Müstet, “Lozan, bu memleketin tapusudur. Devlet ve millet varlığımızın teminatıdır. Lozan’la uğraşan herkes, Türkiye Cumhuriyeti’ni tarih dışına itmeyi hedeflemektedir. Bu ülkede milliyetçiliği, seçim yatırımı yapanlara değil, milletin hakkını her koşulda savunanlara teslim edeceğiz” dedi.

Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren köklü kararların yalnızca Meclis aritmetiğiyle değil, doğrudan halk iradesiyle alınması gerektiğini kaydeden Müstet, şunları dile getirdi:

“Referandum istiyoruz. Millet karar versin. Meclis’i sadece göstermelik bir araç gibi kullanarak bu büyük meseleyi kotarmak yanlıştır. Meclis, anayasa dahil tüm düzenlemeleri çalışsın, komisyonlar kursun. Ancak bu sürecin sonunda halkın iradesine başvurulsun. Yalnızca mecliste grubu bulunan partiler değil, tüm siyasi yapıların katıldığı bir istişare süreci yürütülsün. Dün milleti HDP ile korkutup oy isteyenler, bugün aynı HDP ile sessiz bir zeminde buluşuyor. Bu, milletin aklıyla alay etmektir. Biz terörün tümüyle bitmesini isteyen bir duruştayız ama Türk milletinin onurunu hiçe sayan hiçbir süreci kabul etmeyiz. Cumhur İttifakı’nın her adımının doğru olduğunu varsaymıyoruz. Geçmişte nasıl kandırıldılarsa, bugün de devlet ve millet düşmanlarınca aldatılıyor olabilirler. Kaygılarımızı açıkça dile getiriyoruz. PKK silah bıraktı diye tehdit sona ermedi. KCK ve PYD’nin kontrol ettiği narko-terör hattı gençliği hedef alıyor. Bu yapı dünya uyuşturucu trafiğinde merkez rol oynuyor. Terörün gerçek yapısı olan KCK yok sayılıyor. Bu sessizlik, çözüm değil çözülüşe yol açar.” (Haber Merkezi)