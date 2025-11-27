Gastronomi şehri Çorum’un, en önemli lezzetlerinden biri olan Kargı Tulum Peyniri, 20-23 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Ulusal Süt Zirvesi’nde görücüye çıktı. Çorum’dan zirveye katılan Mustafa Döğen, tüm katılımcılara Kargı Tulum Peynirini tanıtma imkânı buldu.

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Hamit Can tarafından zirveye davet edilen Mustafa Döğen, kendisi gibi peynir ustası olan eşi Havva Döğen ve kızı İrem Döğen ile katıldığı zirvede Kargı Tulum Peynirinin çok ilgi gördüğünü ve peynirin uluslararası standartta olduğunu gelen ziyaretçiler tarafından dillendirildiğini ifade etti.

Süt sektörünün geleceğini şekillendirmek, ortak akılla daha güçlü adımlar atmak ve küresel rekabette Türkiye’nin yerini sağlamlaştırmak için bu önemli platformda Çorum’u temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Mustafa Döğen, “Ulusal Süt Zirvesi’nde peynirimizi, Çorum’un bu eşsiz lezzetini tanıtma ve tattırma imkânı bulduk. Hemen hemen tüm ziyaretçilerin ortak görüşü Kargı Tulum Peynirinin dünya çapında bir peynir olduğu ve Türkiye’de hak ettiği değeri görmediği yönündeydi. Ben ve eşim Havva hanım, elimizden geldiğince Kargı Tulum Peynirini en kaliteli ve lezzetli haliyle üreterek Çorum gastronomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kargı Tulum Peyniri için Kargı’da kendilerini ziyarete gelen çok sayıda araştırmacı ve yemek yazarı olduğuna da dikkat çeken Mustafa Döğen, “Kargı Tulum Peynirini en iyi şekilde tanıtmak için bundan sonra da elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız. Bence dünyanın en özel peyniri. Bu özel peyniri dünyaya anlatacağız. Bu süreçte bizlere katkı veren, yanımızda olan herkese şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Süt Zirvesi’ne yurt içi ve yurt dışından 500’e yakın firma temsilcisi katıldı.