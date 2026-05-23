Çorum ’un Kargı ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı.

Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunca, Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen fuarda öğrencilerin projeleri sergilendi.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Karakuş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker, serginin açılış kurdelesini kestikten sonra öğrencilerin projelerini inceledi.

Peker, fuarda sergilenen projelerin gurur verici olduğunu belirterek, bilime merak duyan, araştıran ve üreten nesiller yetiştirilmesi adına bu tür etkinliklere önem verdiklerini kaydetti.