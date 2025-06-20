Çorum'da 14 Haziran Cumartesi gününden bu yana kayıp olan Hüseyin Topal (69) isimli vatandaş için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 6. gününde de devam ediyor.

Hüseyin Topal (69) 14 Haziran Cumartesi günü Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 27. Sokak Alpaslan Apt. No:6/3 adresindeki evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi eve dönmeyen Hüseyin Topal'ın bulunması için Emniyet’e kayıp başvurusunda bulundu.

AFAD Çorum İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, arama-kurtarma personeli ve gönüllüler seferber oldu.

Bölgede drone destekli tarama faaliyetleri de aralıksız sürdürülüyor.

Son olarak cami çevresinde görüldü

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Topal en son 14 Haziran Cumartesi günü saat 15.30 sıralarında Silimkent Camii civarında görüldü.

Kayıp vatandaşın üzerinde beyaz şapka, siyah güneş gözlüğü, lacivert kazak ve kahverengi pantolon bulunduğu belirtilirken, kayıp vatandaşı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.