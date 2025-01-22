Alaca Kaymakamı Engin Tok, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tok, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları incele

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması" fotoğrafına oy veren Tok, "Spor"da Halil Sağırkaya'nın "Abluka", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" karelerini seçti.

"Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Şehrin Hayaleti" adlı fotoğrafını oylayan Tok, seçkide fotoğrafları yer alan muhabir ve fotomuhabirlerini tebrik etti.